しまじろう」のアミューズメント専用景品（プライズ）が、4月下旬より全国のアミューズメント施設に順次投入される。＞＞＞しまじろうのプライズをチェック！（写真6点）「しまじろう」は、ベネッセコーポレーションが展開する幼児向け通信教育講座「こどもちゃれんじ」のメインキャラクターで、30年以上にわたり親しまれている ”友達” のような存在。「しまじろう」を中心に、遊びや学び、日々の小さな成長を描くアニメ『しま