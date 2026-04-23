お笑いコンビ「おかずクラブゆいP（39）が22日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演し、病院での“あるある”な一幕を披露した。この日のトークテーマは「ダイエットはつらいよSP」。常に体重の増減と戦う芸能人たちが集合し、悩みを告白した。最高体重126キロのゆいPが訴えたのは、採血の際のトラブルだった。皮下脂肪が厚いがゆえに、迷惑をかけてしまうという。「本当に申し訳な