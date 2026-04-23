マイケル・ジャクソンの伝記映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」の劇場公開を米国では今週末に控え、製作陣はすでに続編を検討していることが分かった。米誌「ハリウッド・リポーター」が２２日伝えた。同誌によると、米・ロサンゼルスで２１日に行われたプレミア上映会では、約２時間の本編終了後、エンドロールの最後にきらびやかな金色の文字で「彼の物語は続く」と記されたタイトルカードが映し出され、続編の可能性を示唆し