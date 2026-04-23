２３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、取引時間中として初めて６万円を突破した。中東情勢の緊張緩和への期待を背景に上昇し、前日終値（５万９５８５円８６銭）に比べ４００円超高い６万円台で推移している。日経平均は昨年１０月２７日に初めて５万円台をつけており、約半年で１万円上昇した。前日の米国株式市場で、米国とイランの停戦延長が好感され、主要な株価指数が上昇した。東京市場もこの流れ