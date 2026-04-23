救急車は無料で呼べるイメージがあるかもしれませんが、場合によっては「選定療養費」という費用が発生することがあります。 この費用がなぜ発生するのか、発生した場合は医療費控除の対象になるのか、よく分からない人もいるでしょう。 本記事では選定療養費について解説するとともに、医療費控除の対象範囲や、救急車を呼んだ場合に発生した選定療養費が控除の対象になるかどうかをまとめています。