女優の三吉彩花（29）が23日までにインスタグラムのストーリーズを更新。背中にタトゥーを入れたことを明かしたことへの反響の大きさに驚きをつづった。三吉は20日、6月18日に30歳を迎える節目として全文英語のメッセージを投稿。「30歳で人生の新しい章を始めようと思った時、タトゥーが浮かびました。自分に忠実に生きる決意の証しです」とし、背中から腰にかけて青い花のモチーフのタトゥーを入れた写真を公開していた。今回の