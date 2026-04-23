ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が22日、インスタグラムを更新。水遊びをする姿をアップした。竹中アナは「おはよう今日は華華天国担当日やたたたたたーーーーーリスナーさんに会えるるるるるるーーーーー」とラジオ出を喜び、素足で水遊びをする姿をアップした。カメラに足裏を向けたショットや、水に足をつけて遊ぶ様子を収めている。この投稿にフォロワーからは「サービスを拡げ初めたか（原文ママ）」「足裏のヌ