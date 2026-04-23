オンラインカジノで賭博をしたなどとして、全国の警察が昨年１年間に摘発した国内の利用者と業者は計３１７人に上ることが、警察庁のまとめでわかった。２０１８年の統計開始以降最多で、違法性が周知され、警察への自主申告や情報提供が増えたことが要因だという。オンラインカジノはサイト上でルーレットやスポーツの勝敗などに賭けるもので、海外拠点の運営会社が地元政府の許可を得て運営しているケースが多い。日本国内か