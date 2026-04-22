お笑い界のレジェンド・タモリを “全否定”ーーYouTuber・ヒカルの爆弾発言が波紋を広げるなか、“カジサック” こと梶原雄太にも「身のほど知らずではないか」と批判の矛先が向けられている。「4月20日公開のヒカルさんのYouTubeチャンネルで、いまのテレビについて語っていました。その流れのなかでタモリさんの名前があがると、ヒカルさんは『1個、ぶち込んでいいですか？』と切り出し、『ずっと昔から思ってたんですけど