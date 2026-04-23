福岡県嘉麻市の母子生活支援施設に入居していた幼い姉妹が死亡し、殺人の疑いで母親が22日、逮捕された事件について、施設に立ち入りできないはずの内縁の夫がおよそ3年間、隠れて同居していたとみられることが分かりました。■山木康聖記者「今、水沼容疑者がフードをかぶった状態で出てきました。口元は見えますが、表情はうかがえません。」23日、殺人の疑いで送検されたパート従業員の水沼南帆子容疑者（30）。3月