東京大学大学院の共同研究を巡る贈収賄事件で収賄の罪に問われている元特任准教授の吉崎歩被告（４６）の初公判が２３日、東京地裁で開かれた。起訴所によると吉崎被告は元教授の佐藤伸一被告（６２）とともに共同研究の便宜を受ける見返りに、一般社団法人「日本化粧品協会」代表理事の引地功一被告（５２）から高級クラブや風俗店で約３８０万円の接待を受けていた。起訴内容について裁判官から「何か言いたいことはありま