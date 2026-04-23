23日発売の『アップトゥボーイ vol.362』（ワニブックス）では、創刊40周年イヤー・メモリアル号第3弾として、ハロー！プロジェクトを大特集する。【写真】現役ハロプロ選抜がオマージュした「LOVEマシーン」ビジュアル今年は、ハロー！プロジェクトも30年目突入を目前に控えた節目の年。共に長く続くものとして“伝統”について考える。表紙・巻頭を飾るのは、ハロー！プロジェクト各グループから選抜された10人。モーニン