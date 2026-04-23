23日の東京株式市場・日経平均株価は、取引開始直後から値を上げ、一時史上初めて6万円を超えた。東京株式市場は、平均株価が前日の終値から172円78銭高い、5万9758円64銭で取引が始まった。前日のアメリカ市場で、トランプ大統領がイランとの停戦延長を表明したことで、主要指数が上昇したことを受け、その後も買いが優勢な展開となっている。このため平均株価は上昇を続け、取引開始からほどなく大台の6万円を突破した。