シュプレヒコールを上げる大勢の人たち。いわゆる“外国人向けマンション”の建設計画に反対する周辺の住民たちなどです。SNS上にデマ情報も拡散するなど大きな関心が寄せられたこの計画が白紙となったことが分かりました。騒ぎの元となったのは、福岡・朝倉市で4年前に計画された中国系の事業者によるマンション建設です。事業者は2024年、市からの要請を受け、地元住民に向けた説明会を開催します。ここで明らかになったのが「14