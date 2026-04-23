タレントのはるな愛が２２日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、昨年話題となった「７月５日に災害」予言を信じ、とんでも出費をしてしまった体験を振り返った。この日は詐欺などに騙されやすい女ＶＳうたぐり深い女が集合。「騙されやすい女」だというはるなは「ＳＮＳで去年やったかな、７月５日に…みたいな話があった。ヤバいことになると思った」と、昨年話題となった７月５日に災害が起こるという予言を信じてしま