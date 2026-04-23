リニューアルオープンした大和ミュージアムに展示されている戦艦「大和」の10分の1模型＝23日午前、広島県呉市広島県呉市の大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館）が開館以来初の大規模改修を終え、23日にリニューアルオープンした。展示品を約300点増やして充実させ、目玉である戦艦「大和」の10分の1模型をよりリアルなものに修正した。開館に先立ち開かれた記念式典で新原芳明市長は「呉は旧海軍が人材と資金を集中投資し