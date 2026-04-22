映画『レオン』や『グラン・ブルー』など名作に出演するジャン・レノさんが22日、日本で上演する舞台のため記者懇談会に出席しました。懇談会では日本の好きな場所や、今回の舞台『らくだ』について話しました。都内で行われた舞台『らくだ』の記者懇談会にジャン・レノさん、ラディスラス・ショラーさん（演出）、パブロ・ランティさん（ピアノ演奏）が登場。ジャン・レノさんは会場に入ると大勢の報道陣に向かって「おはようござ