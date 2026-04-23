昨今では、好きなお店でゆっくり飲める「一人飲み」を好む人が増えているといいます。株式会社リクルート（東京都千代田区）の調査・研究機関『ホットペッパーグルメ外食総研』が実施した「飲食店での一人飲み」に関する調査によると、「一人飲み」に定期的に行く人は約4割となりました。では、一人飲みにはどのようなイメージがあるのでしょうか。【調査結果を見る】「一人飲み」についてどう思う？調査は、全国の20〜60代の男女1