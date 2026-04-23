史上初めて6万円を超えた日経平均株価を示すボード＝23日午前、東京都中央区23日午前の東京株式市場で、日経平均株価（225種）が史上初めて6万円を超えた。昨年10月に5万円を突破してから約半年で大台を塗り替えた。米国とイランの停戦延長が伝わり、戦闘終結に向けた協議進展への期待が株価を押し上げた。市場では過熱への警戒感もあるが、今後の企業業績が堅調であればさらに上昇するとの見方がある。平均株価は株高、円安、