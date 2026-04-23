ホワイトカラーを襲う「大リストラ時代」「ChatGPTで文章を要約させた」「画像生成AIで遊んでみた」――。世間が新しいツールとしてAIを楽しむ裏側で、ビジネスの現場では、私たちの働き方を根本から変えるほどの技術革新が静かに、そして急速に進んでいる。AIはもはや、人間をサポートする「便利なツール」の領域を完全に超えたと言っても過言ではない。人間がキーボードを叩く代わりに、AIが自律的にパソコンを操作し、営業から