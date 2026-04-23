『メガネ、時々、ヤンキーくん』TVアニメ化決定 原作者・なるきのイラスト＆コメント公開
講談社「別冊フレンド」にて連載中の『メガネ、時々、ヤンキーくん』のTVアニメ化が決定。原作者からイラストとコメントが到着した。
【写真】キャラクターたちが勢ぞろい！ なるき描き下ろしイラスト
本作は、パシられ体質ポンコツ女子の百瀬尋と元（？）ヤンキーのメガネ優等生男子・壱倉煖の、青春タイマン☆ガチンコ☆ラブストーリー。2021年に短期連載後、読者からの強い支持を得てコミックス2巻の発売後に異例の重版が続き、2022年に連載を再開。現在は10巻まで発売され、発行部数は累計100万部となっている。
今回、アニメ化の夢がかなったという原作者のなるきより、アニメ化決定を祝して描きおろしのイラストが到着。主人公の壱倉、百瀬を中心に、作品を盛り上げる賑やかなキャラクターたちが勢ぞろい。そして、謎の生物（？）オハナちゃんの姿も。
同時に、公式サイトと公式X、公式Instagram、公式TikTokを開設。各公式SNSでは、24日から原作コミックを活用した特別PVも順次展開予定だ。さらにアニメ化を記念して、23日から期間限定で講談社のマンガアプリ・パルシィ、マガポケ、コミックDAYSにて原作コミックを3巻分完全無料公開する。
※原作者・なるきのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■なるき（原作）
この度『メガネ、時々、ヤンキーくん』がアニメ化となりました！ 漫画家を目指してる頃から「いつか自分の描くキャラが喋って動くのを見てみたいなあ」と思っていました。その夢が叶ってとても嬉しいです。
いつも応援してくださる読者の皆様のおかげです、本当にありがとうございます。壱倉や百瀬たちが生きてるところを見れる日を私も楽しみにしています。
【写真】キャラクターたちが勢ぞろい！ なるき描き下ろしイラスト
本作は、パシられ体質ポンコツ女子の百瀬尋と元（？）ヤンキーのメガネ優等生男子・壱倉煖の、青春タイマン☆ガチンコ☆ラブストーリー。2021年に短期連載後、読者からの強い支持を得てコミックス2巻の発売後に異例の重版が続き、2022年に連載を再開。現在は10巻まで発売され、発行部数は累計100万部となっている。
同時に、公式サイトと公式X、公式Instagram、公式TikTokを開設。各公式SNSでは、24日から原作コミックを活用した特別PVも順次展開予定だ。さらにアニメ化を記念して、23日から期間限定で講談社のマンガアプリ・パルシィ、マガポケ、コミックDAYSにて原作コミックを3巻分完全無料公開する。
※原作者・なるきのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■なるき（原作）
この度『メガネ、時々、ヤンキーくん』がアニメ化となりました！ 漫画家を目指してる頃から「いつか自分の描くキャラが喋って動くのを見てみたいなあ」と思っていました。その夢が叶ってとても嬉しいです。
いつも応援してくださる読者の皆様のおかげです、本当にありがとうございます。壱倉や百瀬たちが生きてるところを見れる日を私も楽しみにしています。