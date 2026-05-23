元大関・若嶋津六夫さんが開いた松ヶ根部屋で生まれ育ち、幼少期から弟子の力士たちと生活を共にしてきた長女アイリさん。「わずか1分にも満たない短い時間に命をかける」相撲から、大きな影響を受けて育ったといいます。 【写真】母は元・人気歌手！生前の若嶋津さんも映る、家族の思い出の1枚（全16枚） ※本記事は2026年2月に取材した内容です。ご本人の同意のもと、当時のありのままの言葉をお届けいたします。 泊まりに来