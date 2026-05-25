ジウォンが最新ショットで大胆なイメチェンを披露した。圧倒的なビジュアルとカリスマ性でファンの視線を釘付けにしている。【写真】超絶ボリュームのジウォンガールズバンド「LATENCY（レイテンシー）」のジウォンが、新しいヘアスタイルと共に近況を伝えた。ジウォンは5月24日、自身のインスタグラムを更新。公開された写真には、明るい金髪のロングヘアに、ボディラインを強調した衣装を着用した彼女の姿が収められている。何か