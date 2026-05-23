女性アイドルグループ「輝きぱにっく」が22日、公式X(旧ツイッター)アカウントを更新。メンバーの3人を一挙に解雇したことを発表した。 【写真】「複数の重大な契約違反」を告白した一ノ瀬広乃 公式アカウントでは文書を公開。「この度、輝きぱにっく所属の来栖ももなが、特定のファンとの私的交流が発覚したため、本日2026年5月22日付で解雇処分とし、グループを脱退とさせていただく運びとなりま