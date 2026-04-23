羽田空港で「赤福」が買えるチャンス到来　2026年GW限定販売、餅どらやきや犬サブレ缶も登場

三重・伊勢の人気和菓子店『赤福』と『五十鈴茶屋』が2026年4月24日〜5月7日の期間限定で、羽田空港にて特別販売会を開催する。GWに訪れる人の多い空港での開催となるが、いったいどんな商品が販売されるのか。

定番・赤福餅のほか、数量限定サブレなども登場

三重県を中心に店舗を構える『赤福』。東京都内で入手するのは難しいため、今回の期間限定販売会はファンにとってはうれしいだろう。

特別販売会は、羽田空港第1ターミナル2階出発ロビーC検査場前および、第2ターミナル2階出発ロビーマーケットプレイス（南側階段下イベントスペース）にて行われる。

赤福餅 中折 12個入 税込1300円

『赤福』定番商品の「赤福餅」や「白餅鄢餅」「赤福ぜんざい」のほか、赤福が手がける『五十鈴茶屋』から多彩な和洋菓子が登場する。

かわいらしい犬がモチーフの「おかげ犬サブレ」は会期中を通して販売され、「『おかげ犬サブレ』を金平糖とともに缶に詰めた」（同社）「おかげ犬サブレ缶」は、4月25日・26日、5月2日・3日の土日限定で販売される。

おかげ犬サブレ缶 税込1500円

「餅どらやき」は、「赤福こだわりのこし餡とやわらかく仕上げたお餅をふんわりとした皮で包んだ」（同社）もの。飛行機でのおやつにもちょうどいい。

餅どらやき 税込350円

2026年1月に発売したばかりの「饌（せん） お米のせんべい」や、「燦（さん）いちご餅／チョコ餅」「季（とき）の羊羹 抹茶・ほうじ茶」も購入可。豊富なラインナップに迷ってしまいそうだ。

帰省時に家族へ、旅行帰りに自分へのお土産にぴったり。羽田空港で赤福などの貴重な和洋菓子をぜひゲットしたい。

「赤福特別販売会」商品一覧

『赤福』

・赤福餅 中折 12個入 税込1300円

・白餅黒餅 8個入 税込1100円

・赤福ぜんざい 1食入 税込800円／3食入 税込2300円

白餅黒餅 8個入 税込1100円

赤福ぜんざい 1食入 税込800円／3食入 税込2300円

『五十鈴茶屋』

・おかげ犬サブレ 6枚入 税込1000円

・おかげ犬サブレ缶 税込1500円 ※土日限定・数量限定

・饌（せん） お米のせんべい 5個入 税込1000円

・餅どらやき 税込350円

・燦（さん）いちご餅／チョコ餅 5個入 税込1000円

・季（とき）の羊羹 抹茶・ほうじ茶 2個入 税込500円

饌（せん） お米のせんべい 5個入 税込1000円

燦（さん）いちご餅／チョコ餅 5個入 税込1000円

季（とき）の羊羹 抹茶・ほうじ茶 2個入 税込500円

販売期間：2026年4月24日〜5月7日

販売場所：羽田空港第1ターミナル2階出発ロビーC検査場前、第2ターミナル2階出発ロビーマーケットプレイス（南側階段下イベントスペース）

【画像】かわいい犬サブレ缶の限定販売も 『赤福』の特別販売会、商品ランナップ（9枚）