タレントの荒井つかさ（31）が22日、Xを更新。芸能活動引退を発表した。

荒井は「【ご報告】いつも応援してくれるみんなへ」と記述し、長文が書かれた文書を添付。「応援してくれているみんなへ 突然のご報告になってしまうのですが、今年度をもちまして、すべての芸能活動を引退することにしました」と報告した。そして「高校3年生からこのお仕事を始めて、本当にたくさんの方に支えてもらいながらここまで来ることができました。2015年にはレースクイーン大賞グランプリという大きな賞をいただくこともでき、今振り返っても、本当に恵まれた環境の中で活動させていただいたなと感じています。関わってくださった皆さんには、感謝の気持ちでいっぱいです。また、予定ではありますが、来年にラストイベントを開催したいと考えています。直接感謝の気持ちを伝えられる場にできたら嬉しいです」とした。

さらに「私は表に立つ活動からは離れますが、今後も頑張っていく後輩たちのことを、ぜひ応援してもらえたら嬉しいです 残りの時間も大切に、ひとつひとつを噛みしめながら過ごしていきたいと思っています。今まで本当にありがとうございました」とつづった。

荒井はその美貌と168センチの抜群の美脚スタイルなどで「日本レースクイーン大賞2015グランプリ」「ミスアクション2013グランプリ」など数々の賞を獲得したり、レースクイーンやモデル活動、「RIZINガール」「西口プロレスリングガール」「東京オートサロンイメージガール」や雑誌グラビア、舞台、バラエティー番組出演など幅広く活躍してきた。