JR稲毛駅直結の商業施設「ペリエ稲毛」の食品ゾーンが4月22日（水）にリニューアルオープンしました。「GOURMARENA（グルマリーナ）」と名付けられたこの食品ゾーンには新たに19ショップの新店と、従来からの人気店を合わせ合計38ショップが出店。「スイーツ」、「イートイン」、「マルシェ」、「デリ」の4つのゾーンに分かれているグルマリーナのコンセプトは「いなげトキメキフードマーケット」。毎日の食のシーンをもっと楽しく