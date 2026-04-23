米大リーグ・ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でジャイアンツ戦を戦う。前日の同カードでは、25歳のダルトン・ラッシング捕手がジャイアンツの27歳イ・ジョンフ外野手に対して暴言を吐いたという疑惑がSNSを中心に拡散された。ラッシングは米メディアに対して、相手を「意識的に攻撃したわけではない」と釈明している。6回のジャイアンツの攻撃。2死一塁からラモスが中前安打を放った。スタートを切っていた一塁走者イ