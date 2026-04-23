Image: Raymond Wong / Gizmodo US ソニーのゲーミングブランドINZONEから、新型ヘッドホン「INZONE H6 Air」が登場。INZONEのヘッドホンには、すでにINZONE H9 IIがありますが、INZONE H6 Airはまったく異なるアプローチのヘッドホン。Airと名のつく通り、背面開放型で今流行りのオープン型ヘッドホンです。INZONE H6 Airは4月24日発売。価格は、ソニーストアで2万7500円。発売直前、米Gizm