現在リランキング4位と好調！ 政田夢乃は青・赤・青・青の“特注”『24ベンタス』を使っていた【女子プロセッティング】
今年も国内女子ツアーは激しい戦いが繰り広げられている。そんな彼女たちが、どのようなギアを使っているのか。クラブフィッターの吉川仁氏にポイントを解説してもらった。
【政田夢乃の14本】実は“特注”だったFWの『24ベンタス』 UTとアイアンの打痕が見事に一点集中！
◇ ◇ ◇今季QTランク4位の資格でツアーに参戦している政田夢乃。ここまで7戦を終えて2度のトップ10入りと好調をキープ中だ。そんな政田は小柄ながらもキャロウェイの『クアンタム ◆◆◆』ドライバーにフジクラ『24ベンタスブルー』を入れて使っている。一見するとハードそうだが、なぜ使いこなせるのか？「ロースピン系のハードなヘッドながらも、5Rというシャフトの選択で程よく高さを出していますね。ソールセンター付近にわずかに鉛を貼っていますね。この量だと重心は動きませんが、ヘッドの中心を感じるイメージが出やすいという側面があります。フィーリングよく振れる要素だと思います」3・5・7Wと3本入れるフェアウェイウッドだが、シャフトは3Wのみ『24ベンタスレッド』で、5Wと7Wはドライバーと同じ『24ベンタスブルー』を選んでいる。「3Wは高さを出さないと距離が出ない番手。『24ベンタスレッド』はわずかに先端が動くシャフトなので、地面からでも比較的やさしく球を拾ってくれます。そして、よくよく考えれば『24ベンタスレッド』『24ベンタスブルー』の“6R”はツアー仕様の特注品ですね。ドライバーが5Rなので、通常ラインナップの6Sだとややハードになってしまう一方で、5Sや5Rだと重量がやや物足りない。プロだからこそできる組み合わせですが、納得できる選択です」また、7Wはキャロウェイの新作『クアンタム MINI SPINNER』を入れている。「UTが苦手」ということで投入したと本人が話していたが、専門家はどう見るか？「飛ぶ方じゃないからこそ、低スピンで飛ばすよりも、スピンで止められた方がいいのでしょう。政田さんのセッティングを見ると、5Wまでは飛距離優先で“運ぶ”ことを重視し、7Wから下の番手はピンを“狙う”ことを重視したモデル選びをしていると思います。身長が高い方ではないので、UTで打ち込むよりFWでサラッと打っていく方が結果もいいのでしょう」現在のリランキングは4位。初シード、初優勝に向けて今後のプレーに期待したい。【政田夢乃のクラブセッティング】1W：キャロウェイ クアンタム◆◆◆（10.5度／24ベンタスブルー 5R）3W：キャロウェイ エリート（15度／24ベンタスレッド 6R）5W：キャロウェイ クアンタムMAX（18度／24ベンタスブルー6R）7W：キャロウェイ クアンタム MINI SPINNER（21度／24ベンタスブルー 6R）5U：キャロウェイ マーベリック MAX（24度／スピーダーNX HB 75SR）6I〜PW：キャロウェイ X FORGED 2024（N.S.PRO 850GH S）48.54.58度：キャロウェイ X FORGED（N.S.PRO 950GH S）PT：オデッセイ Ai-DUAL JAILBIRD MINIBALL：キャロウェイ CHROME TOUR X■解説:：吉川 仁よしかわ・じん／「4plus Fitting Labo & Golf Salon」主宰。スイングとギアの両面に精通し、「ギアーズ」や「トラックマン」を駆使して、悩めるゴルファーのギア選びをサポートする。◇ ◇ ◇最新ドライバーがたくさん出すぎてどれを選べばいいか悩む！ そんな人は関連記事『 最新ドライバーは【ストレート】【セミアーク】【アーク】の3つの開閉度合で選べ！』で悩みを解決
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【政田夢乃の14本】実は“特注”だったFWの『24ベンタス』 UTとアイアンの打痕が見事に一点集中！
◇ ◇ ◇今季QTランク4位の資格でツアーに参戦している政田夢乃。ここまで7戦を終えて2度のトップ10入りと好調をキープ中だ。そんな政田は小柄ながらもキャロウェイの『クアンタム ◆◆◆』ドライバーにフジクラ『24ベンタスブルー』を入れて使っている。一見するとハードそうだが、なぜ使いこなせるのか？「ロースピン系のハードなヘッドながらも、5Rというシャフトの選択で程よく高さを出していますね。ソールセンター付近にわずかに鉛を貼っていますね。この量だと重心は動きませんが、ヘッドの中心を感じるイメージが出やすいという側面があります。フィーリングよく振れる要素だと思います」3・5・7Wと3本入れるフェアウェイウッドだが、シャフトは3Wのみ『24ベンタスレッド』で、5Wと7Wはドライバーと同じ『24ベンタスブルー』を選んでいる。「3Wは高さを出さないと距離が出ない番手。『24ベンタスレッド』はわずかに先端が動くシャフトなので、地面からでも比較的やさしく球を拾ってくれます。そして、よくよく考えれば『24ベンタスレッド』『24ベンタスブルー』の“6R”はツアー仕様の特注品ですね。ドライバーが5Rなので、通常ラインナップの6Sだとややハードになってしまう一方で、5Sや5Rだと重量がやや物足りない。プロだからこそできる組み合わせですが、納得できる選択です」また、7Wはキャロウェイの新作『クアンタム MINI SPINNER』を入れている。「UTが苦手」ということで投入したと本人が話していたが、専門家はどう見るか？「飛ぶ方じゃないからこそ、低スピンで飛ばすよりも、スピンで止められた方がいいのでしょう。政田さんのセッティングを見ると、5Wまでは飛距離優先で“運ぶ”ことを重視し、7Wから下の番手はピンを“狙う”ことを重視したモデル選びをしていると思います。身長が高い方ではないので、UTで打ち込むよりFWでサラッと打っていく方が結果もいいのでしょう」現在のリランキングは4位。初シード、初優勝に向けて今後のプレーに期待したい。【政田夢乃のクラブセッティング】1W：キャロウェイ クアンタム◆◆◆（10.5度／24ベンタスブルー 5R）3W：キャロウェイ エリート（15度／24ベンタスレッド 6R）5W：キャロウェイ クアンタムMAX（18度／24ベンタスブルー6R）7W：キャロウェイ クアンタム MINI SPINNER（21度／24ベンタスブルー 6R）5U：キャロウェイ マーベリック MAX（24度／スピーダーNX HB 75SR）6I〜PW：キャロウェイ X FORGED 2024（N.S.PRO 850GH S）48.54.58度：キャロウェイ X FORGED（N.S.PRO 950GH S）PT：オデッセイ Ai-DUAL JAILBIRD MINIBALL：キャロウェイ CHROME TOUR X■解説:：吉川 仁よしかわ・じん／「4plus Fitting Labo & Golf Salon」主宰。スイングとギアの両面に精通し、「ギアーズ」や「トラックマン」を駆使して、悩めるゴルファーのギア選びをサポートする。◇ ◇ ◇最新ドライバーがたくさん出すぎてどれを選べばいいか悩む！ そんな人は関連記事『 最新ドライバーは【ストレート】【セミアーク】【アーク】の3つの開閉度合で選べ！』で悩みを解決
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