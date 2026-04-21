人気YouTuber、約4年交際した恋人との破局を報告「失恋したテンションじゃなくておもろい」「マジですごい」
人気YouTuber、約4年交際した恋人との破局を報告「失恋したテンションじゃなくておもろい」「マジですごい」
人気YouTuberのかすこんねぅさんは4月20日、自身のYouTubeを更新。彼氏と別れたことを報告し、理由も明かしました。
【動画】かすこんねぅが赤裸々に語る
約4年の交際に終止符。その理由とは？かすこんねぅさんは、動画にて約4年交際した彼氏との破局を報告。過去の4年半の交際に続く2回目の別れです。理由は長く一緒にいるうちに互いを尊重できなくなり、「一緒にいて成長できる関係性ではない」と感じたためだそうです。互いに気が強く、意見がぶつかることも多かったと振り返りますが、現在は未練が全くなく、スッキリと前向きな気持ちでいることを明かしています。
コメントでは「異性とサシ飲みとか宅飲みとかしてる時点で思いやりないって思っちゃう」「前も4年付き合ってたし、シンプルにひとりの人とそこまで長くお付き合いできるかすちゃんがマジですごい」「いやまえのあの動画からもうそんなに経ったの？？？？がでかい」「失恋したテンションじゃなくておもろい」「たまにくるガチなやつで全然ガチと思わせないテンションの動画好き」「やっばい昨日別れてずっと泣いてたけどこの動画みて元気なった」などの声が上がりました。
独特な恋愛観と、自分を貫く新曲のリリースかすこんねぅさんの恋愛観は「束縛はせず自由にするが、信頼と思いやりが前提」というもの。好きなタイプには「尊敬できる頭のいい人」に加え、「かっこいいのに鼻毛が出ているような少しキモい人」と挙げました。さらに、3曲目となる新曲「宿命乙女」のリリースも発表し、女性の不安やプレッシャーを跳ね除ける強いマインドを歌っていることを語りました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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