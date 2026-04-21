今回紹介するのは、Threadsに投稿されたねこベッドを買ってもらった猫ちゃん。新しい居場所を手に入れた猫ちゃんでしたが、その使い方が意外すぎたようです。投稿はThreadsにて、2.2万回以上表示。いいね数は3000件を超えていました。

【写真：新品の『ねこベッド』を使ってくれていた猫→翌日になると…『まさかの光景』に爆笑】

ねこベッドを買った翌日

今回、Threadsに投稿したのは「みゆきち」さん。

投稿によると、どうやら今回、投稿主さんは猫ちゃんのためにお家型で中にも入れるねこベッドを買ってあげたみたいです。

さっそく、新しく届いた新品のねこベッドを使い始めた猫ちゃん。気に入ったようで、中に入り込んでいたみたいです。

しかし、その翌日。投稿主さんが目にしたのは…猫ちゃんに上から乗られて見事につぶれていたねこベッドの姿。昨日まではちゃんと中に入っていたのに…。

次の日になると、まるでこれが正しい使い方、といわんばかりに上に乗っていたみたいです。まぁ、気に入ってくれているのであれば、これはこれでアリ…なのかもしれませんね。

コメント欄に共感の声多数

新しくねこベッドを買ったら、翌日にはぺっしゃんこになっていた今回の投稿。

その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「翌日はさすがに早すぎる」「リフォームしたんですね」「にゃんこちゃんのこういうとこ、たまらんです」などの声が多く寄せられていました。

その他にも、「わかるー！」という共感の声とともに同じくねこベッドをつぶしていた猫ちゃんたちが大集合。意外と猫あるあるみたいですね。

きっと今日も猫ちゃんは、ねこベッドをつぶしながら、のんびりお昼寝でもしていることでしょう。

写真・動画提供：Threadsアカウント「みゆきち」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。