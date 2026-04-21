阪神は２１日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」で２軍の全体練習を行った。また、１軍の先発ローテを担う村上や大竹もキャッチボールなどで調整した。

平田勝男２軍監督（６６）は独立リーグ球団との練習試合を行う２２、２３日の天気を心配しつつ、ファーム開幕から多くの試合で４番起用している西純矢外野手（２４）に愛のムチをふるった。

主な一問一答は以下の通り。

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−２軍は２２日から独立リーグ球団との練習試合２連戦。

「木曜日が天気悪いだよ。その辺をちょっと心配してんだけど。打席数が少ない選手とかね、ピッチャーは今ちょっと人数が足りないんで、中継ぎ陣はある程度のイニング数は投げてるけど、野手の方で普段出れない育成の選手とかもいるんでね。そのためにこういうゲームを、もちろん野球振興も含めて、そういういろんな目的で独立リーグと（試合を）やるんだけど。できれば２試合ね、やれればいいんだけどね」

−野手転向した西純は実戦経験を積み続けている。

「規定打席にも達してるわけなんだけど、いろんな経験をね。今、４番としてバッティングでちょっと精彩が…この２試合欠いてたんでね。まだまだ悩んだり考えすぎんのは早い。お母ちゃんが来てた広島の時（※）みたいに思い切ってね、今は４番で経験させてんだから。当てにいったり、そういうことするなって話したところや」

※西純は母が現地観戦した１０日のファーム・広島戦（マツダ）で、大瀬良から２安打を放つ活躍を見せた。

−たとえ調子が落ちてきたとしても…。

「調子がうんぬんとかいう選手じゃないねん。競争させるよ、もちろん。駄目だったら外すし。豊田もけがが治ってくるし、島田はもう復帰間近、岡城もこっち（ファーム）に来た。そんなもん、ある程度っちゅうか、ちゃんとしたものを俺らに見せてくれないと」

−悩んでる暇はない。

「悩んでるフリしたって駄目よ。悩むような選手？そういうレベルじゃないねん。寝れないぐらい悩んでるかっていうことやんか。じゃあ、バット振れやって言いたくなるやん。悩んでる暇があったらバット振って、安心っちゅうかな、自信まではいかないよ。『よし明日！』っていう準備をするっちゅうことよ」