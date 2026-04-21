W杯全試合ライブ配信のDAZN、内田篤人氏が「ドリームリーダー」、吉田麻也が「チーフキャプテン」に就任！

W杯全試合ライブ配信のDAZN、内田篤人氏が「ドリームリーダー」、吉田麻也が「チーフキャプテン」に就任！