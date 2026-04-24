麻辣湯がブームになる中、新たに注目されている中華料理「ビャンビャン麺」。人気のワケとは？ 【写真を見る】“ネクスト麻辣湯”と話題の「ビャンビャン麺」って何？【THE TIME,】 “叩いて伸ばす”幅広麺ビャンビャン麺の「ビャン」の漢字は、画数が一文字で57画もある“超難読”文字。それでも街で調査した若者の半分以上は、漢字を見て「ビャンビャン麺」と正確に回答。一体どんな料理なのでしょうか？「“平べった