忙しい朝「何を着よう」と悩む時間を少しでも減らしたい！ センスの良い「セットアップ」があれば、時短おしゃれが叶いそう。そこで今回編集部が注目したのは【グローバルワーク】のセットアップ。上品なのに華やかさもあり、40・50代のコーデを格上げできるかも。 たっぷりのギャザーが目を引くポイント 【グローバルワーク】「ギャザーキャミビスチェ」\4,990（税込）、「