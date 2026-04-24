世界的なベストセラー作家の村上春樹さん（７７）が約３年ぶりとなる新作長編小説「夏帆―ＴｈｅＴａｌｅｏｆＫＡＨＯ―」を刊行すると新潮社が２３日、発表した。発売日は７月３日で、単行本と電子版で同時に販売。税込み２８６０円、単行本は原稿用紙６５０枚分、全１巻の３５２ページとなる。文芸誌「新潮」で２０２４年６月号から２６年３月号まで４回に分けて発表された「夏帆」シリーズを加筆修正し、長編として再