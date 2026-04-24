全部ビジネスクラス？航空機追跡サイト「フライトレーダー24」によると、神戸空港に2026年4月22日、珍しい旅客機が飛来してきたと記録されています。それはモルディブ・マレを拠点とする新興航空会社「ビヨンド（BEOND）」のエアバスA321「8Q-FBB」です。同社は「世界初の高級レジャー航空会社」をうたい、斬新な仕様の客室を持っていることを特徴とします。【画像】えっ…これが「全席ビジネスクラス豪華航空」驚愕の機内＆全貌