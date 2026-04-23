13日に遺体が見つかった京都府南丹市の安達結希君事件について、遺体の発見現場となった山林には現在も絶えず人が訪れているという。 訪れる人々は結希君の友人知人だけではなく、ニュースを見てやって来た人なども含まれる。あまりに人が訪れるためか現場付近には近隣住民が設置したとされる献花台があり、毎日のように供え物が届けられているという。だが、ネットでは山のように積みあがった献花台に対し危険視する声が