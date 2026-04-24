札幌市の菓子メーカー千秋庵製菓は、4月24日、JR東京駅構内に「ノースマン」の北海道外初の専門店「ノースマンJR東京駅店」を期間限定でオープンします。「ノースマン」とは？「山親爺」と並ぶ千秋庵の人気菓子看板商品であるノースマンはパイ生地と北海道産小豆のこしあんを組み合わせた、元祖“和洋折衷”スイーツです。昭和49年（1974年）の発売以来、半世紀にわたり北海道民に親しまれてきました。道産子おなじみ「ノースマン