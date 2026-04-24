千葉県で交通トラブルの際に、相手の運転手に対して刃物を見せながら脅したとして、78歳の男が逮捕された。普段は温厚な人でもハンドルを握るとまるで人が変わったようにちょっとしたトラブルでキレたり、時には常軌を逸した行動に出る人もいる。【映像】車から降りてきて→刃物で脅す78歳の男（実際の様子）「安全運転でゆっくり走っていたら、クラクションを鳴らしてきた。通り際に睨みつけるような視線を感じた。大体そういう