◇インターリーグホワイトソックス4-1ダイヤモンドバックス（2026年4月23日フェニックス）6試合連続本塁打の歴史的一発を狙ったホワイトソックス村上宗隆内野手（26）が23日（日本時間24日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場も、5打数1安打3三振に終わり記録は「5」でストップした。チームは4―1で快勝した。1−1から4−1と勝ち越した直後の9回の第5打席が最後のチャンスだったが、右飛に倒れた。一