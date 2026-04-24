ユニバーサル・スタジオとイルミネーション・スタジオのアニメ映画『ミニオンズ フィーバー』（2021）が、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）にて5月22日、本編ノーカットで放送されることが決まった。【写真】1970年代の世界観がおしゃれ『ミニオンズ フィーバー』場面写真ギャラリー本作は、バナナが大好きな謎の黄色い生物ミニオンを主人公にした劇場長編アニメーション「ミニオンズ」シリーズの第2作。最