【第4回記事／全4回】金正恩が公の場に連れ歩く娘・金ジュエ。名前すら正式発表されていないこの少女が、次の最高指導者として着々と「刷り込まれている可能性がある」と蓮池薫さんは分析する。【写真を見る】「えっ？笑ってる」“笑わないイメージ”の金与正（金正恩の妹）が満面の笑み貴重なレアショット9時間の演説でメモを取り続ける幹部たち、集合写真一枚が就職を左右する社会--。北朝鮮で24年間を過ごした拉致被害者