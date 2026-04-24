株価は上がっているのに、なぜ生活は苦しくなるのか――。その違和感の正体は、すでに動き始めている。原油高は一度で終わらない。肥料、飼料を経て、やがて食費へと静かに波及する。そしてそこに重なるのが、トランプ関税と円安だ。まだ上がっていないのではない。値上げは「遅れて来る」だけだ。いま世界で起きているのは、戦争と市場と政策が一体化した“生活を削る構造”である。 【画像】不倫報道で謝罪した高市政