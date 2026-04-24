〈「プライバシー侵害じゃないんですか！」プロ1年目の長嶋一茂を悩ませたマスコミと世間の“ナガシマフィーバー”《1000人以上が取り囲み、ヒットを打てば…》〉から続く1988年のプロ野球は多くの人が「背番号3の男」に注目していた。その名は長嶋一茂、言わずと知れたミスタープロ野球・長嶋茂雄の長男である。ヒットを打てばラジオが緊急中継、卒業式には記念撮影を希望する1000人規模の行列が……。空前の一茂フィーバーの裏