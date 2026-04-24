人間の武器は「信頼の蓄積」前編記事『経理や総務、税理士や弁護士も危ない…！「AI国王」が予見する「AIの発達」で「大リストラされる職業」』で、人間が大リストラされる絶望的な未来予測を語った、「AI国王」ことYMMD合同会社CEOの齋藤潤氏（44歳）。はたして人間にできることはないのか――。その問いに対しAI国王は、「AIの発達によって、人間にしかできない価値が明確になる」と語る。「AIスキルは必須ですが、それだけでは