思わずもらい泣きしてしまう家族のワンシーンが話題となっています。 投稿は記事執筆時点で6万5000回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。 【動画：息子の12歳の誕生日に、内緒で『子犬を飼った』結果→見た瞬間に感情が溢れ出して…感動的な光景】 息子の誕生日に… TikTokアカウント「heikeanimals」の投稿主さんは、ウィペットの『ヴィヴィアン』ちゃん、アフガンハウンドの『アシャンテ