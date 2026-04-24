村上のスタートダッシュは本物かホワイトソックス・村上宗隆のMLB挑戦は、単なる「好スタート」という言葉では収まりきらない。22日（日本時間23日）にはダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、5試合連続となる10号本塁打を放った。これは、ルーキー時代の大谷翔平の「23試合で6本塁打」を上回り、年間67発ペースという驚異的な数字だ。打球速度110.2マイル（約177キロ）、飛距離451フィート（約137.4メートル）の特