巨人元監督で野球評論家の堀内恒夫氏（７８）が古巣に提言だ。堀内氏は２３日、自身のブログを更新。５―１で勝利した２２日の中日戦（前橋）についてつづった。「正直言って２試合連続中日に勝たせてもらったと言っていいだろう」とあくまで勝率１割台と苦しむ相手のおかげとした。慣れない地方開催ということもあり２試合連続で守備のミスが目立った。「長野では薄暮。前橋では風の影響も大きかっただろうが、両チーム記録